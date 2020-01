A chacun ses vacances !

LOISIRS. Pendant ces vacances, la FOL (Fédération des œuvres laïques) reçoit chaque semaine environ 200 enfants dans quatre centres mixtes qui accueillent des maternelle et des primaire âgés entre 3 et 13 ans. Les activités sont variées : sensibilisation au développement durable, activités manuelles et créatives autour du numérique, sorties autour de l’art et la culture, activités physiques et de bien-être.