À la rencontre de collectionneurs passionnés d’objets et d’histoires

CENTRE-VILLE. Le Salon des collectionneurs s’ouvre vendredi dès 9 heures et pour quatre jours pleins. Il est dédié à la philatélie et aux collections en tous genres. Il s’agit de la dix-neuvième édition du salon, initié par le groupement philatélique Le Cagou, en l’an 2000. Un rendez-vous que les collectionneurs affectionnent particulièrement et qui compte chaque année de nouveaux venus. Pour cette édition 2019, on attend plus de quarante exposants dans la salle d’honneur de la mairie. Rencontre avec trois d’entre eux.