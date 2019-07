Après-midi cohésion pour les jeunes de Danse ma Ville

Raïssa, coach, intervient au collège Mariotti. Habituée de l’événement, elle apprécie l’initiative. « C’est bien que tout le monde puisse se rencontrer avant la finale, les jeunes des différents groupes et quartiers se mélangent et découvrent les différents styles et univers des coaches. On apprend tout en s’amusant. »

Dizzy, coach à la maison de quartier de la Vallée-des-Colons, a donné beaucoup d’énergie pendant les répétitions. Chaque groupe, à tour de rôle, a répété la chorégraphie. L’après-midi s’est terminée par le tirage au sort de l’ordre de passage des groupes lors de la finale.