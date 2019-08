Au plus près des tortues grâce à la réalité virtuelle

On aurait presque envie de se pousser pour la laisser passer. Dès les premières images, une énorme tortue grosse tête s’avance vers vous. Vous avez les pieds dans l’eau, il fait nuit et l’équipe scientifique est derrière vous. Et pourtant, vous êtes bien à l’Aquarium, assis sur une simple chaise à roulette. Jusqu’au 1er septembre, des bénévoles de l’Aquarium des lagons et du WWF proposent aux visiteurs de découvrir, grâce à la réalité virtuelle, le projet Sat-NC, c’est-à-dire le suivi satellitaire Argos au service d’une gestion régionale des tortues marines se reproduisant en Nouvelle-Calédonie.

Pendant six minutes, on monte sur un bateau, à bord d’un hélicoptère et on nage avec une tortue. Un cours voyage bien agréable avant d’aller les admirer, en vrai, dans leur bassin.

sensibiliser les enfants

« Le principe, c’est d’être en immersion avec l’équipe qui pose les balises sur les tortues », raconte Nina, bénévole à l’Aquarium. Hier, c’est elle qui a équipé les premiers visiteurs des casques de réalité virtuelle et audio. Rapidement, les adultes comme les enfants, intrigués, s’arrêtent. Un outil qui, sans surprise, a le mérite d’attirer le jeune public. « Une fois qu’ils ont terminé, on répond à leurs questions, et on leur montre le résultat du balisage, c’est-à-dire les trajets des tortues. Ce sont des animaux très apprécié mais les gens connaissent finalement assez peu de choses à leur sujet. »

Une expérience qui donnera peut-être envie à certains de rejoindre l’équipe de bénévoles du WWF, qui en recherche toujours.