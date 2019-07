Bientôt la première œuvre d’un musée à ciel ouvert dans la ville

Le lieu reste secret pour l’instant. Mais on sait déjà qu’il s’agira d’un très grand mur, au centre-ville à première vue. « Monter une galerie en proposant des murs disponibles à des artistes, c’est un rêve qu’on avait conjointement avec mon associé, raconte Franck, porteur du projet et passionné d’art contemporain. Quand je suis arrivé en Calédonie, j’ai trouvé qu’il y avait un vrai manque. » A l’occasion de l’ouverture de leur galerie, il a donc imaginé la création d’un M.U.R. (lire par ailleurs). La fresque devrait être réalisée sur une période de trois jours à compter du 5 octobre, puis tous les quatre mois, soit trois événements annuels. Des artistes internationaux doivent se relayer pour réaliser des œuvres de très grande taille. « Lorsqu’on travaille sur des surfaces de 300 à 400 m2, c’est une approche complètement différente. Mais on pourra y intégrer des artistes locaux. »

L’un des premiers invités sera l’artiste Swed, spécialisé dans la peinture de portraits à la bombe aérosol à partir de photographies qu’il réalise. Photo D.R.

Le choix délicat du sujet

Les premiers contacts ont donc été pris avec la mairie pour décrocher une autorisation. « On a finalement reçu la proposition d’un mur d’une taille plus importante que celle à laquelle on s’attendait, s’enthousiasme-t-il. Ça nous a confortés dans notre projet. » Sous l’ancienne mandature, plusieurs chantiers graffs avaient été menés par la mairie, le plus souvent avec des objectifs en lien avec la lutte contre les tags ou l’insertion sociale. Ce qui n’a plus été le cas récemment. « On le sait, aujourd’hui, que le graff n’est pas une solution contre les tags. La maire est très attachée à l’art et ce projet fait appel à des graffeurs d’exception », détaille Marc-Olivier Vergé, secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale. Ce projet aurait donc une visée artistique plus poussée que par le passé. Cette première œuvre « monumentale » aura d’ailleurs un enjeu particulier. Un enfant, une personne âgée, un visage connu des Nouméens ou une création plus abstraite, le sujet définitif n’a pas encore été tranché, mais cela reste une décision délicate. « Comme elle sera seule au départ, elle va attirer l’attention, le choix du sujet ne doit pas être surinterprété. »

Comme Fiztroy à Melbourne

Si dans le temps, d’autres œuvres devaient s’ajouter à celle-ci, le projet pourrait s’apparenter à ce qui a été fait dans d’autres villes, comme dans le quartier de Fiztroy, à Melbourne, ou dans le XIIIe arrondissement de Paris. Dédiés au street-art, ces lieux ont littéralement été transformés par les artistes, devenant des attractions touristiques phares de ces villes. Avec des retombées économiques notables. En août 2018 déjà, des référents du conseil de secteur du Quartier-Latin avaient imaginé donner cette impulsion aux façades des immeubles. « Je ne sais pas si c’est à la mairie d’être à l’origine de ce genre de transformation, mais on ne s’interdit pas cette réflexion si c’est porté par un quartier », reprend Marc-Olivier Vergé. Et pourquoi ne pas mettre en place un parcours pour les croisiéristes ?

Deuxième invité de ce premier rendez-vous, né à Saintes, en 1973, Eric « DER » vit à Toulouse depuis 1979. Il est spécialisé dans le writing, c’est-à-dire les écritures. Photo DR

« Cela donne une image dynamique à une ville. Pour certaines personnes, il y a encore un amalgame entre tags et graffs. En Calédonie, on en est encore là. C’est justement parce qu’il n’y a pas assez d’espaces pour s’exprimer, qu’il y a des tags. Les jeunes n’ont pas suffisamment d’artistes en exemple, ajoute Franck. Lorsque l’on parle de vivre ensemble, beaucoup de secteurs ont échoué, mais l’art est un vecteur formidable. Et un musée à ciel ouvert, à ma connaissance, il n’y a rien de plus simple. »

Savoir +

Ce projet se fera conjointement de l’ouverture d’une nouvelle galerie d’art contemporain, XS Gallery, au 7, route de l’Anse-Vata.