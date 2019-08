Ça se passe ce week-end

Aujourd’hui, vendredi

Nouméa

> La Nuit des illuminés au Creipac, à partir de 18 heures. Entrée libre et gratuite.

> Nocturne de l’Aquarium autour des géants du Pacifique, de 17 h 30 à 21 heures. Entrée à tarif réduit en vente sur eticket.nc.

> Festival du cinéma ibérique et latino-américain au Centre d’art, projection à 20 heures du film Candelaria. 500 francs la séance.

Dumbéa

> Ateliers de découverte des outils informatiques à la Maison de la jeunesse, de 9 heures à 11 heures. Gratuit et ouvert à tous.

Païta

> Une séance de Bébés lecteurs, à la médiathèque, de 9 heures à 10 heures. Gratuit et ouvert aux enfants jusqu’à 3 ans.

Demain, samedi

Nouméa

> Journée médiévale fantastique, de 9 heures 16 heures à la bibliothèque Bernheim. Entrée libre et gratuite.

> Vide-greniers de la SLN à Doniambo, à partir de 7 heures.

> Vide-greniers des Poivriers sur le terre-plein à côté du rond-point de N’Géa, de 8 heures à midi.

> Spirit festival, de 8 heures à 18 heures au parc Brunelet. Accès aux cours en prévente ou payable sur place.

> Festival du cinéma ibérique et latino-américain au Centre d’art, projection à 15 heures de Carmen et Lola et, à 18 heures, de L’Ange. 500 francs la séance.

Mont-Dore

> Marché des femmes de Saint-Louis, à la Réserve, de 7 h 30 à 14 heures.

> Marché spécial Wallis-et-Futuna à Boulari, de 9 heures à 16 heures.

> Concert de Fabien Clavel, alias Fab, de I & I, au centre culturel de Boulari, à 20 heures. Tarif : 2 000 francs.

Dumbéa

> Grand loto de l’AS Dumbéa, de 10 heures à 18 heures, à la Maison de la vie associative.

Païta

> Exposition sur Jean-Mariotti, à la médiathèque, de 10 heures à 17 heures. Un documentaire sur la vie de l’auteur tournera en boucle toute la journée. Gratuit et ouvert à tous.

> Un café-philo, à la médiathèque, de 15 h 30 à 17 heures. Gratuit et ouvert à tous.

Dimanche

Nouméa

> Vide-greniers du Gratuit sur la place des Cocotiers, de 7 heures à midi.

> Coupe Clarke, à partir de 10 heures à l’hippodrome Henry-Milliard.

> Spirit festival, de 6 h 30 à 18 heures, au parc Brunelet. Accès aux cours en prévente ou payable sur place.

> Festival du cinéma ibérique et latino-américain au Centre d’art, projection à 15 heures de Medianeras et, à 18 heures, de Champions. 500 francs la séance.

Mont-Dore

> Foire aux affaires du Pont-des-Français, de 4 h 45 à 11 h 45.

> Une sortie nature dans la forêt de la Thy, organisée par l’Association de la sauvegarde de la nature (ASNNC). Renseignements et inscriptions au 28 32 75.

Dumbéa

> Brocante de la Spanc, de 7 heures à 11 heures, au refuge de Koutio.