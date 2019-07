« D’un monde à l’autre » dans la suite 604 du Lagon

Anse-Vata. Isabelle Staron-Tutugoro a choisi une chambre de l’hôtel Le Lagon pour exposer son travail. « D’un monde à l’autre » présente ses dernières toiles réalisées à Poindimié et inspirées des « mwaro » (grandes cases) thème qui lui est cher. Elles représentent le chemin de la tribu et certaines montrent une réflexion, symbole du parallèle entre le monde des vivants et celui des esprits. « Nul doute que les récents décès de mes deux beaux-parents ont fortement influencé cette série. Blandine et Sébastien Tutugoro ont toujours soutenu mon travail, raconte l’artiste. C’est leur rendre hommage ici, en souvenir des merveilleux moments passés avec eux, à la tribu à apprendre et à m’enrichir à leurs côtés. »

A découvrir jusqu’au samedi 27 juillet, suite 604. Entrée libre et gratuite.

Photo Thierry Perron