CENTRE-VILLE. Ils ont entre 11 et 15 ans et ils ont eu le courage de se confronter au public venu nombreux. Hier, cinq groupes de danseurs, issus de collèges ou de maisons de quartier ont participé à la neuvième édition de Danse ma ville sur la place des Cocotiers. Une opération qui vise à faire connaître la danse aux jeunes. Soutenus par leur coach, les groupes ont enchaîné différents rythmes dans leur chorégraphie, du hip-hop aux danses plus traditionnelles.