ANSE-VATA. Du sport et des jeux. Pour les 20 ans de Sport action, 224 jeunes participants, venus de tous les quartiers, et leurs parents ont profité de nombreuses activités samedi à l’hippodrome Henry-Milliard. Ils ont pu s’exercer à la course d'obstacles nommée Sport action race, au ventriglisse ou à la catapulte. Sans oublier les surprises qui attendaient les enfants dans l’après-midi. De quoi les émerveiller.