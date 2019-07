De ses dix doigts, elle a habillé le plus beau jour de leur vie

«Ça fait deux ans que j’ai vu cette robe en photo, je la veux ! », lui lance un jour une cliente. Quand une autre la contacte parce qu’elle n’a pas décelé de tenue à son goût en magasin. Des futures mariées, Alix Jouxtel en a vu défiler au sein de Calamity Bay Couture, son petit atelier du Shop Center Vata au Motor Pool. Ce « petit écrin », comme elle le nomme affectueusement, où elle a retouché et confectionné des robes de mariée. Sur commande et sur mesure. De quoi faire des modèles uniques. Faits tantôt de soie, tantôt de dentelle et de tulle.

Un savoir-faire peu répandu dans la capitale. La styliste s’apprête pourtant à l’emporter dans ses bagages pour la Métropole. Puisqu’elle quittera le territoire début septembre. « J’ai eu une stagiaire, mais je n’ai pas eu le temps de former quelqu’un », confie cette passionnée de couture.

Au lycée déjà elle réalise ses propres vêtements. Diplômée en design de mode à l’Ecole supérieure des arts appliqués, à Paris, en 2006, elle se forge une première expérience en tant que styliste dans la grande diffusion. « J’ai travaillé pour Décathlon et Auchan », raconte-t-elle. Elle dessine alors des vêtements tout en étant capable de suivre la fabrication des échantillons. En arrivant en Calédonie, en 2009, elle démarche l’entreprise IPC où elle remplit des fonctions similaires. « Je me suis mise à la création graphique en plus du reste », précise-t-elle.

un rapport privilégié avec la clientèle

Mais l’envie de coudre la reprend. En 2016, elle crée son atelier Calamity Bay Couture. Elle fabrique des maillots de bain comme des vêtements de sport. Et s’empare aussi de matières recyclées comme le pneumatique et les transforme en robes. Ou en sacs. Alix Jouxtel participe au concours des créateurs de Miss Calédonie, en 2016. Elle s’inscrit aussi au sein de l’association Nouméa Fashion Week, ce qui lui vaudra de réaliser quelques tenues pour un défilé.

Puis, Alix Jouxtel se met à retoucher les robes de mariée. « Parce que peu de gens proposent ce service, se souvient-elle. Moi, j’aime bien ça. C’est rigolo. » Ainsi, la styliste se réapproprie soies, dentelles et tulles. Des matières auxquelles elle adore donner vie. « La soie, c’est dur à travailler. Mais c’est doux. C’est très sensuel. Ça vole avec le vent, souligne-t-elle. Quant à la dentelle, souvent cousue à la main, elle demande un travail long, méticuleux et précis. Mais l’avantage, c’est qu’on en fait ce qu’on veut. On peut assembler les motifs de différentes manières. »

Au sein de son atelier, Alix Jouxtel apprécie également la relation qu’elle tisse avec sa clientèle. Un rapport privilégié.

faire face au manque de matières premières

« La cliente a la sensation que je fais les choses pour elle. C’est gratifiant pour elle comme pour moi. On se détache de l’uniformisation pour aller vers ce qui est unique », résume-t-elle.

De cette dernière aventure calédonienne dans la couture, elle garde déjà de bons souvenirs. « Ça a été simple de démarrer mon activité et de trouver des clients. Il y a une bonne demande », souligne la styliste.

L’insularité lui aura aussi donné des ailes. « J’ai dû faire face au manque de matières premières et aux prix parfois élevés. Ça m’a poussé à trouver des solutions. C’est comme ça que je me suis mise à l’upcycling (une forme de recyclage), même pour certaines robes de mariée. Partir de l’existant et le transformer, ça me va. » Toujours avec cette volonté de produire quelque chose d’unique.

