Loisirs. Si dorénavant, il ne se passe plus un week-end sans qu’une course ou un trail soit organisé sur le Caillou, Nouméa et les communes de l’agglomération sont loin d’être en reste. Qu’elles soient ludiques, caritatives ou plus sportives, elles attirent un public très familial. Des épreuves variées qui permettent de faire du sport sans trop avaler de kilomètres. Voici le calendrier prévisionnel, et non exhaustif, des principales courses de loisirs prévues cette année sur les quatre communes du Grand Nouméa.