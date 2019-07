Des écoliers montent à bord du Vendémiaire à la rencontre de l’équipage

BAIE-DES-CITRONS. Cette visite ponctue les échanges qui ont eu lieu entre des élèves de CM1/CM2 et l’équipage du Vendémiaire lors de sa dernière mission en Asie-Pacifique. Hier matin, des primaire des écoles Robert-Burck (Rivière-Salée) et Henriette-Gervolino (6e Km) ont été accueillis par des officiers avec lesquels ils avaient discuté par mail ces dernières semaines, sur les missions de la frégate, les activités quotidiennes de l’équipage ainsi que les différents pays dans lesquels celui-ci a fait escale. Ce partenariat a débuté, en mars, par la visite d’officiers du Vendémiaire dans les trois écoles participant à l’opération (également Mauricette-Devambez, à Rivière-Salée). Ces échanges s’inscrivent dans le cadre de la convention de partenariat qui lie la ville et le navire, cette dernière étant sa marraine.

Photos Mairie de Nouméa