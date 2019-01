Série été. Les participants aux centres de vacances et de loisirs de l’association Les Villages de Magenta ne manquent pas d’activités variées et de découverte pour s’occuper. Décor de Far West, mise en scène de combats de chevaliers, que ce soit à Ouvéa, à Déva, ou au Kuendu Beach, les enfants et les adolescents s’amusent et en profitent à fond. Tour d’horizon ensoleillé.