Electricité : l’Autorité de la concurrence prône la création d’un régulateur indépendant

n La concession la plus importante du pays

Nouméa représente le plus gros marché du territoire, le renouvellement de son contrat de concession de distribution d’électricité aiguise donc les appétits d’EEC d’un côté, actuel concessionnaire jusqu’en 2020, et d’Enercal, son concurrent, sur les rangs.

Dans le cadre de l’appel à candidatures (suspendu, voir par ailleurs), la mairie a sollicité l’avis de l’Autorité de la concurrence.

n L’obligation de mise en concurrence

C’est une nouveauté. Depuis une décision récente du tribunal administratif, les communes sont tenues d’organiser une mise en concurrence, sauf dans certains cas particuliers. « Je pense que la ville a voulu se prémunir de risques juridiques en nous demandant un avis, parce qu’elle sait qu’il est probable qu’il y ait des contentieux par la suite », commente Aurélie Zoude - Le Berre, présidente de l’Autorité de la concurrence.

n Echange d’informations

La ville a une obligation : donner des éléments identiques à chaque candidat, et éviter de favoriser l’échange d’informations entre les concurrents. « C’est plus difficile parce qu’ils sont liés par des liens juridiques et financiers (lire par ailleurs). EEC participe au conseil d’administration d’Enercal, ce qui veut dire qu’elle a accès aux informations. C’est la structure même des deux entreprises qui pose problème », développe Aurélie Zoude - Le Berre.

La solution préconisée par l’Autorité de la concurrence ? Que EEC sorte volontairement du capital d’Enercal ou, a minima, qu’un pacte d’associés empêche EEC d’être présent au conseil d’administration.

« On invite la commune à prendre des précautions et à demander aux présidents des deux sociétés de s’engager à ne pas partager d’informations. »

n La question du calendrier

L’institution questionne la pertinence du timing de l’appel à candidatures. La Nouvelle-Calédonie a mis en place un schéma pour la transition énergétique. « Il va peut-être profondément modifier la manière de produire et de vendre l’électricité. Il est aussi probable que le système tarifaire change rapidement, un rapport de régulation de l’électricité est prévu pour septembre. » Quel intérêt alors de changer d’opérateur maintenant ? C’est l’idée que semble sous-tendre la recommandation 7 adressée par l’ACNC dans son avis. « La commune peut, par exemple, proroger d’un an l’actuelle concession si une réforme majeure se présentait, avance Aurélie Zoude - Le Berre. On est à une période de transition importante. »

n Un système global défaillant

La commune a par ailleurs interrogé l’Autorité sur l’organisation du système électrique. Verdict : le fonctionnement actuel n’est pas le plus efficace pour s’assurer d’une concurrence saine et loyale. En cause, l’absence de séparation des activités de production, de transport et de distribution au sein des sociétés. « C’est la condition essentielle pour contrôler le fonctionnement réel de la concurrence, mais aussi pour qu’un opérateur qui est en monopole, Enercal dans le transport et EEC dans la distribution, ne s’en serve pas afin de favoriser son activité sur le marché concurrentiel. » Autre manque, celui d’un régulateur indépendant. « Le gouvernement ne peut être à la fois actionnaire et faire la réglementation », conclut Aurélie Zoude - Le Berre.

Savoir +

P Le contrat de concession de distribution d’électricité à Nouméa arrivant à terme l’année prochaine, la ville avait lancé un appel à candidatures en début d’année afin de le renouveler. Il a finalement été suspendu le 16 avril à la suite de la publication d’un arrêté du gouvernement, le 26 mars, qui modifie les règles de calcul des tarifs de vente de l’électricité. Sans surprise, deux sociétés s’étaient alors portées candidates, EEC et Enercal. Moins d’argent dans les caisses de la commune Selon la mairie, le texte du gouvernement était susceptible de modifier les conditions initiales du contrat, l’arrêté plafonnant de façon plus rigoureuse les aides accordées aux concessionnaires des marchés de distribution d’électricité, EEC et Enercal. La ville a déposé, début mai, un recours au tribunal administratif afin de faire annuler l’arrêté. L’actuel concessionnaire, EEC, paye plus de 540 millions de francs de redevance chaque année à la commune. Une somme qui lui est remboursée par le réseau électrique du pays suivant les règles fixées par le gouvernement. Avec l’arrêté, ce remboursement serait amputé d’environ la moitié, représentant une perte de marge pour le futur concessionnaire, qui pourrait alors demander à la mairie de faire baisser la redevance. Voir l’article du 10 mai, « Bras de fer entre mairie et gouvernement autour des concessions d’électricité ».

> 45 000 clients se trouvent sur le territoire de la ville de Nouméa, sur 100 000 habitants.