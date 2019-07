En août, le Proxibus accueille institutions et associations

À partir de jeudi et pendant le mois d’août, le Proxibus reçoit ses partenaires. Premier rendez-vous les jeudis 1er et 8 août, de 8 heures à midi, au PK6, puis les mardis 6, 13 et 27 août, toujours de 8 heures à midi, cette fois à Magenta. Le conseiller Cafat recevra les assurés pour les dépôts de dossiers et autres démarches. Celui de l’Adie recevra les personnes qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat le mardi 13 août, de 13 heures à 16 h 30, à Magenta. La Mij, elle, sera présente les mercredis 7 et 14 août, de 8 heures à midi, à Petite Normandie, le CP2S les mercredis 7 et 28 août, de 9 h 30 à 11 h 30, à Petite Normandie et, enfin, le RSMA le lundi 26 août, de 8 h 30 à 10 h 30, à Kaméré, et le mardi 27 août, de 8 h 30 à 10 h 30, à Magenta.