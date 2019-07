Encore deux mois pour être prêt pour le carnaval

Centre-ville. Cette année, le carnaval est prévu le 14 septembre, de 18 heures à 23 heures. Le départ de cette 32e édition se fera place Bir Hakeim pour une arrivée place des Cocotiers. Les groupes déjà inscrits ou ceux qui se posent encore la question ont participé hier à la troisième réunion de préparation de l’événement à l’hôtel de ville. Au programme, un point logistique et technique. Petite nouveauté, il n’y aura pas de feu d’artifice cette année pour laisser le temps aux carnavaliers d’arriver tranquillement. Que les retardataires se rassurent, il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 2 septembre en contactant Brigitte Pasco, de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement, au 23 26 50 ou par e-mail à : brigitte.pasco@ville-noumea.nc. Photo S.C.