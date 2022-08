Nouméa : circulation coupée sur la promenade Laroque en raison d'un éboulement

De la terre continue de glisser sur les voies de circulation de la promenade Roger-Laroque, qui a été coupée à la circulation entre la rue Laroque et le parking de la piscine, ce jeudi matin. La police municipale et les services de la ville sont sur place pour sécuriser les lieux. L'éboulement se situe au niveau de la Bodega.

Le carrefour entre la promenade et la rue Laroque étant fermée à la circulation en raison des travaux de réaménagement de l'anse Vata, les automobilistes sont invités à emprunter la route de l'Anse-Vata et à faire preuve de patience et de prudence.