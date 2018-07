Val-Plaisance. La saison des cross est bel et bien lancée. Hier, c’était au tour des quatre écoles catholiques de la ville d’en découdre sur l’hippodrome. Quatre cents enfants des classes de CE 2, CM 1 et Cm 2 de Saint-Joseph-de-Cluny, du Sacré-Cœur, de Saint-Jean-Baptiste et d’Anne-Marie-Javouhey, avaient rendez-vous à l’hippodrome Henry-Milliard.