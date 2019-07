Huit candidats et deux places pour le concours international Jeunes talents Escoffier

La concentration se lisait sur les visages. Hier, huit jeunes issus des lycées professionnels Escoffier et Saint-Jean-XXIII ont pris part à la sélection du concours international Jeunes talents Escoffier de la zone Asie-Pacifique. Une première pour de jeunes Calédoniens. Ils étaient quatre en cuisine et quatre au service en salle à briguer deux places. Une pour chaque discipline. En début de matinée déjà, chaque cuisinier en herbe confectionnait son plat. Un saumon en croûte de sel pour Douglas, du saumon fumé pour Ingrid, une ballottine de saumon pour Jennifer et une autre pour Owen, travaillée différemment.

Comme Ingrid, plusieurs candidats ont participé au concours « pour le plaisir » avant tout.

Les candidats semblent sereins. « Je me sens à l’aise », lâche Ingrid en train de râper le manioc pour préparer un tuluk venu de son pays d’origine, le Vanuatu.

« Tous les dressages sont différents »

Alors que les premiers bruits de casserole se font entendre, les membres du jury vont et viennent. Tous professionnels des métiers de bouche, ils observent les différents candidats et les questionnent. « Ce ne sera pas forcément le meilleur plat qui l’emportera. On évalue la capacité du candidat à s’organiser et à réaliser des cuissons et des assaisonnements maîtrisés dans les délais », indique Olivier Haar, président des Disciples d’Escoffier.

Pour les serveurs, le dressage de l’entrée était libre. Abel, lui, a choisi de disposer les agrumes en forme de rosace.

Pendant ce temps-là, les candidats en salle se préparent. Eux doivent réaliser un mojito mais aussi un cocktail de crevettes et d’agrumes en entrée. Le dressage de l’assiette demande du doigté. « Nous sommes attentifs à la gestuelle, à la technique, à la dextérité et à l’esthétique de l’assiette, explique Boris Depestel, membre du jury. Ce qui est intéressant ici, c’est que tous les dressages sont différents. » Puis les candidats dressent la table : tout un art. Toujours sous l’œil avisé du jury.

Mais l’heure file. Vers 11 heures, en cuisine, les gestes et les pas des candidats se font plus rapides. Pressés, voire stressés. Certains ont pris du retard et ont besoin d’un petit coup de pouce. « Ils manquent encore de dextérité et de vitesse », constate Serge Tondino, membre du jury. À l’approche des dernières minutes, les fronts se plissent.

« J’ai réussi à garder mon calme »

Quant aux serveurs, parfois un peu impressionnés, ils s’attellent à leur tâche en salle. Pour l’occasion, ils ont pour clients des représentants des institutions. Ce qui compte « c’est l’accueil, le service de l’eau, du vin et du fromage. On regarde comment ils posent les plats sur la table », détaille Stéphane Barrière, membre du jury. Une chose est sûre : l’exercice aura été formateur pour tous. « J’étais un peu stressée mais j’ai réussi à garder mon calme, même quand une assiette est tombée », raconte Jennifer. « J’ai fait de mon mieux. Je suis fier de mon assiette », lance à son tour Owen.

La ballottine de saumon de Jennifer a séduit. Elle était accompagnée d’un flan de petits pois et d’une charlotte de pommes de terre.

Chacun ayant l’espoir de décrocher un billet pour Hong Kong. « Ça me permettrait de voyager et d’apprendre des choses. Ça a été un plaisir », fait valoir Douglas. Un plaisir partagé par le jury. « On espère qu’il y aura plus de candidats l’année prochaine », avance Serge Tondino.

Repères

Les gagnants de la sélection

C’est Jennifer en cuisine et Abel en salle qui ont remporté les épreuves. Ils iront représenter la Nouvelle- Calédonie au concours international Jeunes Talents Escoffier. « Pour le préparer, ils s’entraîneront pendant trois mois, précise Olivier Haar, président des Disciples d’Escoffier. Le jury est très satisfait du niveau des candidats. Ils ont été ambitieux et ont parfois pris des risques. »

Le concours

La finale du concours international Jeunes Talents Escoffier aura lieu le 18 novembre à Hong Kong. Destiné aux moins de 25 ans, il a pour but de faire découvrir les talents de demain en Océanie. L’opération devrait être renouvelée l’année prochaine.

Miser sur le savoir-faire français

Le binôme calédonien a de quoi se différencier. « La Calédonie est le seul territoire français de la zone », explique Olivier Haar. Et Stéphane Barrière, membre du jury de compléter : « Nous allons donc mettre en avant le service et la gastronomie à la française ».