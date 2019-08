Il réclame la gratuité des transports en commun pour les aidants

«Les rendez-vous chez le médecin, c’est toutes les semaines. Le cardiologue, les scanners… On y passe du temps », raconte Denis Pons. Sans compter les va-et-vient entre la Cafat et la mairie pour les démarches administratives. Comme d’autres Nouméens, Denis s’occupe de sa mère âgée de 84 ans, qui ne peut plus se déplacer seule, et encore moins monter dans le bus. Devenu son tuteur il y a quelques années, c’est donc lui qui l’accompagne dans ses déplacements.

Longtemps sans voiture, il a été contraint de voyager avec elle en empruntant les transports en commun. « Les handicapés et les personnes du troisième âge peuvent bénéficier d’une place gratuite, mais bien souvent ils ne peuvent pas voyager seuls. Je demande donc à ce que l’accompagnant puisse également bénéficier de cette gratuité », explique Denis Pons.

Et il semble avoir pensé à tout dans les moindres détails. « Il pourrait y avoir des abus. Mais pour les éviter, sur la carte de transport, on pourrait mettre une photo de l’aidant à côté de celle de la personne âgée ou handicapée. » Il affirme avoir contacté Carsud, et se dit prêt à monter une association pour obtenir ce droit à la gratuité.

Une chose est sûre : la situation évoluera dès le 12 octobre avec l’entrée en service du réseau Tanéo, qui ira de pair avec la mise en place d’une nouvelle grille tarifaire. Les seniors et les personnes en situation de handicap pourront alors acheter un pass dont le plafond tarifaire sera de 4 500 F. Une fois qu’ils auront effectué vingt trajets, leur transport sur l’ensemble du réseau deviendra gratuit.

Mais pas de quoi satisfaire Denis Pons. « On met des obstacles à la gratuité. En fait, elle n’existe que sur le papier. On pénalise les populations fragiles et les plus démunis : ceux qui n’ont pas de voiture », déplore-t-il, espérant toujours du changement pour les personnes âgées, handicapées et pour leur aidant.

« Faire évoluer la grille tarifaire »

Un avis que vient nuancer Michel Merzeau, ancien président du Lions club Nouméa doyen à l’origine des Rendez-vous de l’aidant (voir par ailleurs). Il estime que l’offre pour les personnes âgées et handicapées est « intéressante ». « On voit qu’un effort a été effectué, mais il faut trouver des solutions pour les aidants qui sont souvent dans des situations difficiles. Quand on doit s’occuper d’une personne, cela représente souvent des coûts énormes », souligne-t-il.

Qu’envisage le Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) ? « On est prêt à faire évoluer la grille tarifaire dédiée aux personnes en situation de handicap s’il le faut », a indiqué son directeur Christophe Lefèvre.

Rappelant également que « le Néobus est entièrement accessible avec des rampes et des passerelles automatiques pour monter à bord. Sur 900 points d’arrêt de bus, l’objectif est d’arriver à 30 % de points accessibles aux personnes en situation de handicap d’ici quatre à cinq ans. »