« Il y a un fort lien entre la composition ethnique d’un quartier et les discriminations »

Les Nouvelles calédoniennes : Sur quoi porte le second volet de votre étude ?

Nous cherchons toujours à mesurer la discrimination ethnique dans l’accès au logement, uniquement privé, à Nouméa et dans le Grand Nouméa.

Quelle a été votre méthode ?

Nous avons choisi le testing. Nous avons inventé des candidats qui ont répondu à de vraies offres de logement. La première vague de l’étude s’est déroulée de septembre 2015 à février 2016. Nous avions déterminé quatre profils reconnaissables à leur nom : un Européen fonctionnaire, un Européen sans plus d’informations sur sa situation professionnelle, un Kanak fonctionnaire et un Kanak sans plus d’informations sur sa situation. Quant à la deuxième vague, dont nous présentons les résultats, elle a eu lieu de septembre 2017 à février 2018. Nous avons ajouté deux profils : un Kanak qui rentre de Métropole et un Wallisien sans informations complémentaires. Les candidats sont semblables excepté sur l’élément que l’on veut tester.

Quels sont les résultats de la seconde vague ?

Les six profils ont répondu à 400 annonces. Nous attendions donc 2 400 réponses. On a mis en évidence un peu moins de discriminations que lors de la première vague, mais avec la même hiérarchie. C’est l’Européen fonctionnaire qui obtient le plus de réponses positives (70 %), suivi de l’Européen (65 %), du Kanak fonctionnaire (60 %), du Kanak revenu de Métropole (52 %), du Kanak (50 %). Le candidat wallisien n’en obtient que 43 %, ce qui est une surprise.

Qu’est-ce qui explique cette hiérarchie ?

Cela vient des stéréotypes. On sait que la population kanak a des revenus inférieurs à la moyenne. Quand certains loueurs n’ont pas d’indication sur la situation professionnelle d’un candidat kanak, ils ne prennent pas le risque de lui louer un logement. Sans compter l’aspect communautaire. Le loueur peut avoir peur que le Kanak arrive avec toute sa tribu et qu’il ne puisse pas vivre dans un appartement à l’occidentale. Le résultat du Kanak revenu de Métropole montre que son séjour dans l’Hexagone a peu d’effet puisqu’il est tout de même discriminé.

Le candidat wallisien est-il victime des mêmes préjugés ?

On voit qu’il est fortement discriminé. Cela peut être lié à ses revenus que l’on pense inférieurs. L’aspect communautaire peut également être un frein.

Comme il n’y a pas d’information sur sa fonction, on ne peut pas mesurer l’influence de la situation professionnelle.

D’ailleurs, si nous n’avons pas créé de candidat wallisien fonctionnaire, c’est pour limiter le risque de détection.

Six profils, c’est déjà énorme pour un testing.

Au vu de ces résultats, quelle a été votre réaction ?

En tant que chercheurs, nous avons été un peu déçus que la première vague de l’étude n’ait pas eu plus d’effets. Qu’elle n’ait pas entraîné de réelles modifications des comportements.

Dans la capitale, quels sont les quartiers où la discrimination est la plus forte ?

Les quartiers sud sont ceux où l’hétérogénéité est la moins forte. Il y a une concentration de la population européenne et une absence de Kanak. Or on sait qu’il existe un point de basculement. En d’autres termes, lorsque la population dominante d’un quartier atteint un certain seuil, les loueurs font une discrimination plus forte à l’égard des minorités. Et sont donc moins enclins à leur louer un appartement. Car si la minorité s’installe en nombre, la population dominante a tendance à quitter le quartier. Ce phénomène semble se produire quand les Européens représentent 60 % de la population.

Quelles sont les zones les plus touchées à Dumbéa, au Mont-Dore et à Païta ?

Nous n’avons pas le détail pour chaque commune. Il faut dire que les annonces sont bien plus nombreuses à Nouméa. Il y a même des quartiers de la capitale comme Ducos où nous n’avons enregistré aucune observation car il n’y avait pas d’offres.

Les agences immobilières sont-elles parfois à l’origine de discriminations ?

On note qu’il y en a un peu moins de la part des agences immobilières. Mais la tendance est difficile à prouver, car nous avons moins d’observations les concernant. Pour éviter le risque de détection, nous n’avons contacté qu’une seule fois chaque agence. L’étude porte donc sur 15 % d’agences environ et 85 % de particuliers.

Pourquoi ces discriminations ?

Il existe une discrimination par préférence qui pousse certains à favoriser les gens qui leur ressemblent. Il y a aussi la discrimination par statistique qui incite à identifier une personne par rapport à son groupe, sans même avoir d’informations sur elle. Chacun a ses raisons de réagir ainsi, mais on n’a pas le droit de discriminer que ce soit en raison de l’origine ethnique, du sexe ou de la religion…

Cherchez-vous à interpeller les pouvoirs publics ?

Nous voulons interpeller nos concitoyens qui discriminent peut-être sans en avoir conscience. Il faut leur rappeler que c’est interdit par la loi. On remarque qu’il y a un fort lien entre la composition ethnique d’un quartier et les discriminations. C’est dans les quartiers les plus mixtes qu’il y en a le moins. La politique de la ville pourrait donc être d’installer des logements sociaux dans les quartiers fortement ségrégués. Ce sont bien entendu des politiques publiques à mener au long cours.