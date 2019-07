Inauguration de la voie Maurice-Meunier, ancienne VDE, aujourd’hui

FAUBOURG-BLANCHOT. Ne l’appelez plus VDE. Même si cette appellation risque de rester, et pendant longtemps encore, dans le langage usuel, la Voie de dégagement Est, comprise entre le rond-point de l’Eau Vive et la rue Arnold-Daly, a été renommée voie Maurice-Meunier le mois dernier, à la suite d’un vote lors du conseil municipal du 28 mai. Les plaques, qui ont fini d’être posées hier, sont inaugurées aujourd’hui, à 16 heures, par la mairie. Résistant, figure de la France Libre en Nouvelle-Calédonie, Maurice Meunier était, au moment de sa disparition en 2018, le dernier Calédonien ayant appartenu au Bataillon du Pacifique. Photo Cyril Terrien