L’agriculture urbaine trace son chemin dans la ville comme dans les esprits

Le chemin est encore très long. Contrairement aux Broussards ou aux gens des îles, les Nouméens sont particulièrement concernés par ce que l’on appelle la dépendance alimentaire. Cependant, depuis quelques années, des pistes de réflexion se mettent en place pour tenter d’infléchir cette problématique. Samedi, la mairie organise pour la première fois, la Fête de l’agriculture urbaine, à la maison de quartier de Tuband. Objectif affiché : « augmenter la résilience de la ville ». C’est-à-dire sa capacité à réagir positivement face à des chocs. « C’est un enjeu fort avec la problématique du changement climatique notamment, détaille Julie Régent, chargée de mission Environnement. L’idée c’est qu’il y ait plus de nourriture disponible sur place pour les habitants. En développant les jardins nourriciers. »

Des savoir-faire concrets

Si la mairie ne prétend pas atteindre l’autonomie alimentaire si simplement, il s’agit cependant de sensibiliser les administrés. En les encourageant à repenser leur jardin, voire leur balcon. « Cette journée permettra d’acquérir des savoir-faire concrets. » Et quoi de mieux que de discuter avec des gens qui y croient et qui se sont lancés avec succès. A l’exemple de Mickaël Sansoni. Après quinze ans de carrière, il a quitté le monde de l’industrie pharmaceutique pour créer une ferme en agroforesterie, à Dumbéa. Sa démarche s’appuie sur l’application des principes de l’agriculture syntropique, un système développé au Brésil, en 1985. Il sera présent samedi, mais il proposera aussi une conférence au Rex, demain soir, sur le sujet. « Je vais présenter les bases des principes naturels à appliquer dans un jardin. Sans qu’aucun intrant ne soit utilisé. Je travaille la fertilité de mon sol sur le vivant. »

Une vision à long terme, qui prend en compte la connexion des plantes entre elles, la fertilité du sol donc, mais aussi le cycle de l’eau. Plus humblement, les initiatives se multiplient, ici ou là. Dans des établissements scolaires, comme au collège de Magenta, dans une rue comme celle du 5-Mai avec son jardin collectif, sans parler des parcelles de jardins familiaux ou partagés de la mairie.

Des entreprises s’y mettent aussi, comme le traiteur La Niçoise qui a inauguré son potager hors-sol, en mai 2018. Un an plus tard, le bilan est positif. « On s’est recentré sur la salade et les herbes aromatiques. Comme on ne traite pas, on a eu deux phases d’attaques de bêtes qui nous ont obligés à les relancer, raconte Patrick, un des gérants. Mais à part ça, au quotidien, c’est un vrai plus. » Certains aimeraient maintenant que les institutions passent à la vitesse supérieure en privilégiant dans les espaces publics des jardins vivriers ou des arbres fruitiers aux décoratifs mais inutiles palmiers.

« Aujourd’hui, je pense que ça touche le public, reprend Mickaël Sansoni. Il faudrait que les politiques, à travers les aides et les agriculteurs pensent à la transition. » Car, il reste difficile de parler d’autonomie réelle lorsque la production locale dépend en partie de produits de synthèse importés.

Stéphanie Chenais

stéphanie.chenais@lnc.nc

Savoir +

Samedi 20 juillet, de 9 heures à 16 heures, à la maison commune de Tuband. Toutes les animations sont gratuites (hormis stands de restauration).

P - A 9 h 30, 11 heures, 13 heures et 14 h 30 : initiation à l’agriculture syntropique avec réalisation d’une plantation miniature dans un pot individuel. - A 9 h 30 et à 14 heures : formation au compostage. - De 9 heures à 16 heures : tressage de cache-pots et de paniers en cocotier ; confection de « têtes à germer » (dès 3 ans) ; réalisation d’un mandala avec Julien Le Breton, permaculteur ; gravure et sculpture sur le thème de la migration et du cycle de la patate douce. - De 9 heures à 16 heures : chaîne de partage autour du jardinage. Objets à donner en lien avec la thématique (gants de jardinage, arrosoirs, petits outils de jardin, livres sur le jardinage, la permaculture, l’agriculture etc.). - Stands : démonstration d’une installation miniaturisée de production aquaponique de salades, information sur les différents labels bio, information sur le choix des semences, information sur les poulaillers et sur la création d’hôtels à insectes. - De 11 h 30 à 12 h 30 : conférence « L’aquaponie à petite échelle ». - De 9 h 30 à 15 h 30 : visites guidées des jardins familiaux. - De 11 heures à 14 heures : petite restauration et boissons issues de la production locale et naturelle (payant).

> 15 tonnes de nourriture ont été produites par Mickaël Sansoni, agriculteur qui travaille la terre sans pesticides et sans fertilisants sur son terrain de 30 ares, à Dumbéa. La première année, il avait produit 5 tonnes.