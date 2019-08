L’Amep cherche des propriétaires prêts à exposer leur jardin

La 17e édition des Rendez-vous aux jardins se prépare. L’Association des musées et établissements patrimoniaux (Amep), qui organisera l’événement le premier week-end d’octobre, veut ajouter à son programme les jardins privés qui revêtent une particularité dans le Grand Nouméa et ailleurs en Calédonie. Il peut s’agir d’un intérêt historique, esthétique ou botanique. L’association recherche donc des propriétaires prêts à faire découvrir leur jardin au public, entre le 4 et le 6 octobre. Les volontaires doivent se manifester avant le vendredi 9 août, à l’adresse amepnc@gmail.com. Les Rendez-vous aux jardins mettent en valeur les jardins et les savoir-faire qui sont liés à leur entretien.