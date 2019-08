« L’exigence, c’est de garder ce niveau élevé d’excellence au lycée »

Les Nouvelles calédoniennes :

Comment s’est passée cette première année de prise de fonction ?

Très bien. Je suis très content d’être sur le territoire. L’établissement est très intéressant et très éloigné de ce que j’ai connu jusqu’à présent, avec un excellent taux d’accès au bac, 96 % de réussite. Ces résultats vont être difficilement améliorables. L’exigence, c’est de garder ce niveau élevé d’excellence.

Si ce n’est pas là que se trouvent vos marges de progression, que prévoit le projet d’établissement que vous venez de voter ?

Il y a quelques points sur lesquels la situation peut être améliorée. Par exemple, le nombre d’élèves qui, de première année, obtiennent leur BTS deux ans plus tard. On a beaucoup d’absentéisme et de démission, c’est un indicateur sur lequel il faut travailler.

Quelles en sont les raisons ?

C’est multifactoriel. Il peut y avoir des problèmes de motivation ou d’adéquation entre la filière et la formation. Il y a donc un effort à faire dans la liaison pré-bac et post-bac. A noter qu’en post-bac, on recrute sur toute la Nouvelle-Calédonie.

En BTS, on a beaucoup d’absentéisme et de démission, c’est un indicateur sur lequel il faut travailler.

Nos élèves ne constituent pas le gros de nos troupes en BTS. Sur 220 étudiants de première année, on en a peut-être une trentaine qui viennent du Lap. Ils représentent d’ailleurs un peu moins que ce qu’ils devraient statistiquement représenter, donc ça aussi, c’est peut-être à travailler.

Que comptez-vous mettre en place pour lutter contre ce phénomène de décrochage ?

Nous avons déjà instauré les « student session », des heures à destination d’étudiants en difficulté afin de les remettre à niveau.

Concernant la lutte contre l’absentéisme, les équipes pédagogiques suivent de très près les étudiants qui sont en situation de décrochage. On les rencontre et on cherche des solutions. Parfois, il peut suffire de leur trouver une place à l’internat, de voir les parents, ou de les réorienter parce qu’ils ont choisi une filière qui n’était pas faite pour eux.

Cela n’est pas trop dur de gérer à la fois le pré-bac et le post-bac ?

C’est complémentaire. Il est évident que l’approche que l’on va avoir avec une classe de terminale S, comme celle qui a fait 100 % de réussite au bac l’an dernier, n’est pas la même que celle de première année de BTS, dont les élèves peuvent venir de tout le pays.

Un autre axe qui retient votre attention ?

L’établissement est pilote, depuis l’an dernier, sur un projet innovant, l’accueil des élèves qui portent des handicaps cognitifs, les troubles Dys. Ils sont accompagnés sur les niveaux de seconde et de première. L’objectif est qu’il n’y ait pas de différence à l’accès au bac entre ces élèves et les autres.

Sans compter les réformes du baccalauréat et du lycée, deux chantiers importants…

Elles doivent être mises en place à la rentrée prochaine, et ne doivent pas induire de baisse des résultats. Concernant le bac, c’est une vraie révolution. En épreuve ponctuelle, il n’y aura plus que les deux spécialités que l’élève aura gardées en terminale, un grand oral, et la philo pour 60 % de la note. 30 % représentent les épreuves pendant les années de première et de terminale, et 10 % la moyenne des bulletins de ces deux années-là.

Nous souhaitons attirer davantage de jeunes en classe préparatoire, où les effectifs sont relativement faibles.

Et les élèves pourront choisir trois spécialités…

Concernant la réforme du lycée, il n’y aura plus de filières. Outre le tronc commun, les élèves choisiront trois spécialités en première, ce qui représente douze heures par semaine, et n’en garderont que deux en terminale. Parmi les douze proposées chez nous, une nouveauté, « Numérique et sciences informatiques ». Nous avons de nombreux enseignements facultatifs (latin, arts plastiques, histoire des arts, musique, cinéma audiovisuel, théâtre et un choix très large de langues vivantes) qui vont perdurer avec la réforme.

Vous avez réalisé un sondage auprès des élèves afin de connaître leurs intentions. Quel en est le résultat ?

Sur les 320 élèves de seconde qui ont donné leurs vœux pour la première, on a 79 parcours différents. Environ un tiers reconstitue un peu les anciennes filières en choisissant maths, physique et SVT, donc il y a une bonne proportion pour qui cela ne change pas grand-chose, mais il y en a d’autres, qui ne rentraient pas forcément dans les cases, qui vont avoir satisfaction. Par exemple, un élève qui fait maths et physique peut aussi choisir du théâtre, ce qui n’était pas possible avant.

Vous souhaitez également mieux faire connaître la classe prépa…

C’est une réussite, et nous souhaitons attirer davantage de jeunes. Les effectifs sont relativement faibles, ils sont vingt-sept en hypokhâgne et quatorze en khâgne. Je pense que certains élèves de terminale ne nous connaissent pas, et que d’autres s’autocensurent, estimant ne pas avoir le niveau. L’idée est donc d’informer. C’est dans cette optique que je suis allé au lycée de Lifou la semaine dernière. On a aussi signé un accord avec l’Université, en mars, qui prévoit que ceux qui font prépa ont automatiquement leurs deux années d’université validées, donc pour l’élève qui veut tenter sa chance, il n’y a rien à perdre.

Comment qualifiez-vous le lycée Lapérouse, dont la réputation est d’accueillir une population aisée des quartiers Sud ?

C’est une question de carte scolaire. Nos collèges de recrutement sont Tuband, Mariotti et Baudoux. Il y a d’ailleurs une volonté du vice-rectorat de limiter l’accès au lycée Lapérouse aux élèves de ces collèges seulement, de manière à ne pas déshabiller d’autres établissements. C’est de plus en plus difficile d’obtenir une dérogation. C’est sûr qu’il ne faut pas se faire d’illusions, en termes de CSP favorisées, on est très au-dessus de la moyenne. Mais, on accueille le Juvénat, par exemple.

Quel mot pour décrire l’établissement alors ?

L’excellence. Si j’ai bien compris certains disent, le lycée Lapérouse, c’est notre Henri IV, c’est comme ça que les Nouméens en parlent.

Et puis, il y a une grande fierté des élèves et des parents d’appartenir à cette communauté scolaire. Les résultats sont excellents et il y a une vraie volonté que cela le reste avec un investissement des parents qui est déterminant dans la réussite de cet établissement. Les parents viennent aider à surveiller les devoirs du samedi matin, par exemple. Je n’ai jamais vu ça ailleurs.

Comment s’intègre le lycée dans ce quartier très scolaire, avec Escoffier et Baudoux ?

Dans l’enceinte du lycée, c’est extrêmement serein, même si cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de petites échauffourées. Par contre, aux abords du lycée, on a quelques difficultés, dans lesquelles ne sont souvent pas impliqués nos élèves.