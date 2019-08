La kermesse de la cathédrale aura lieu dimanche

CENTRE-VILLE. La petite banderole affichée sur les grilles le rappelle depuis quelques jours. La grande kermesse de la cathédrale est prévue dimanche. Dès 7 heures, après la première messe de 6 heures, les visiteurs pourront profiter des stands de restauration, mais le gros des animations commencera bien à 10 heures après la seconde messe du matin. « Il y aura de nombreuses activités pour les enfants, comme du tir à l’arc, le jeu des anneaux ou la grande roue, détaille Apolosio Sione, en charge du rendez-vous annuel. Pour les adultes, il y aura le bric-à-brac avec des fruits et des légumes. Les gens pourront faire leur marché. » L’un des temps forts sera, comme d’habitude, le tirage au sort des programmes numérotés. « Cela fait plusieurs mois qu’on a commencé à les vendre, mais il en reste encore. On en vendra sur place au prix de 100 francs. » Et de jolis lots seront distribués, notamment des chèques cadeaux, des voyages en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu ou à Fidji. La journée permettra de participer au financement de l’entretien de la cathédrale ainsi qu’au fonctionnement de l’Association des amis de l’orgue.