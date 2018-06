CENTRE-VILLE. La soirée Ia Orana Papeete, hier, sur la place de la Marne, a été le point d’orgue de la visite de la délégation tahitienne de Papeete à Nouméa, dans le cadre du projet de jumelage entre les deux villes. Au programme, de la danse, des discours et un bal populaire, ainsi que des stands d’artisanat et de restauration. Dans le public, des membres de la communauté polynésienne installée sur le Caillou, et un invité surprise qui a fait le bonheur du public, Gabilou.