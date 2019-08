La révision du PUD soulève des interrogations sur l’identité de la capitale

n L’identité de la ville

« D’un point de vue touristique, une destination est associée à une image. En Calédonie, il n’y a rien. On pourrait mettre en avant un style architectural particulier », relève un Nouméen. « Y a-t-il une volonté de marquer l’identité océanienne ? », interroge un autre. Et François Breugnon, directeur de l’urbanisme pour la ville de répondre : « A Nouméa, il y a une architecture plurielle avec des bâtiments Art déco magnifiques. On ne peut pas imposer quelque chose alors qu’il convient de valoriser l’architecture dans la diversité. »

Selon lui, des maîtres d’ouvrage peuvent choisir d’imprimer une identité océanienne. « Ce pourrait être le cas d’une construction sur l’espace littoral envisage-t-il. Sur l’îlot Sainte-Marie, la hauteur des toitures n’est pas réglementée. » L’identité océanienne pourrait aussi s’exprimer à travers les aménagements paysagers que le PUD favorise.

n Un bâtiment emblématique

« Je suis surpris qu’on ne parle pas d’un élément urbain structurant pour la ville. En termes d’identité visuelle, il manque un bâtiment phare », déplore un habitant. « L’architecture fait appel à celui qui finance. On peut espérer avoir un bâtiment emblématique, mais le PUD n’intervient pas dans ce cadre. La diversité architecturale est difficile à appréhender à travers une réglementation », fait savoir François Breugnon.

n Les toitures- terrasses

« Je suis surpris d’entendre et de lire que le PUD contient une interdiction de construire des immeubles avec des charpentes. On va se retrouver avec des toitures de terrasse qui sont une source de chaleur », a fait remarquer un Nouméen, déçu par ailleurs que la réunion n’ait pas attiré davantage de monde.

Son observation a donné lieu à quelques précisions. « L’interdiction porte uniquement sur les immeubles collectifs (R+2, R+3 et attiques) avec combles aménagés. La ville a souhaité supprimer le recours aux combles qui se trouvent directement sous le toit et offrent peu de confort au bénéfice des attiques », nuance François Breugnon.

Les maisons individuelles peuvent donc avoir des toitures charpentées. « Plutôt que d’avoir uniquement des chapeaux pointus, on mise sur la diversité qui apporte aussi de la végétation », précise-t-il.

n Les remblais

« Le Port autonome continuera-t-il à remblayer la grande rade ? » a questionné un Nouméen. « C’est dans le champ des possibles. Avec ce document, la ville anticipe la capacité à pouvoir faire ce type de travaux », indique François Breugnon. Les remblais pourraient également concerner la zone industrielle de Ducos nord. Mais il s’agit de surfaces limitées.

