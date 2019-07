La ville a récompensé douze projets en faveur du handicap

1er prix : lycée Petro-Attiti

« C’est un aboutissement », se réjouit Anne-Julie Lescot, coordinatrice de l’Ulis Pro. Grâce au soutien de la ville, le lycée Petro-Attiti va pouvoir aménager en cuisine un local abandonné. Un espace dont tous les élèves, handicapés ou non, pourront profiter. « Nous espérons que ce sera fait d’ici un an. Ce sont les élèves inscrits dans les filières électricité, maçonnerie, menuiserie et installations sanitaires qui effectueront les travaux », poursuit-elle.

2e et 4e prix : Le Paradou

Avec cette enveloppe, la maison d’accueil spécialisée Le Paradou, qui appartient à l’Association de coopération sociale et médico-sociale (ACSMS) veut fabriquer des vélos adaptés aux personnes handicapées, ce qui lui vaut le 2e prix. Elle entend acquérir deux ordinateurs et un chariot informatique pour les utilisateurs (4e prix).

3e prix : ESAD

L’établissement spécialisé d’activités dirigées (ESAD), rattaché à l’Association des parents et amis des personnes handicapées intellectuelles (APEI) a été récompensé pour son projet « Image de soi ». Celui-ci vise à financer les interventions mensuelles d’une coiffeuse pour six adultes handicapés. « Ça permet de les valoriser », explique Valérie Lo, directrice de l’APEI.

5e prix : école Ernest-Risbec

Grâce à cette aide, la classe Ulis de l’école Ernest-Risbec veut financer des séances de découverte d’instruments de musique et de chants pour créer un spectacle.

6e prix : association Hippocampe

Avec l’enveloppe recueillie, la structure veut organiser un week-end solidarité à l’île des Pins pour des personnes atteintes de maladies psychiques.

7e prix : Cajeda

Le Centre d’accueil de jour pour enfants dépourvus d’autonomie (Cajeda) souhaite financer une sortie à l’île aux Canards, en novembre, pour cinq enfants polyhandicapés de 3 à 5 ans. « L’idée est de les faire sortir du cadre familial et de l’ACH (Association calédonienne des handicapés) pour leur faire découvrir un autre environnement », explique Françoise Sahid, adjointe au cadre éducatif au Cajeda.

8e prix : AVH

L’Association Valentin-Haüy se servira de cette subvention pour financer une partie de la journée festive organisée pour ses 40 ans.

9e prix : APS

Dans la poursuite du projet de 2018, l’Association pour la surdité (APS) entend financer trois stages d’initiation à des instruments et des jeux autour du chant pour des enfants déficients auditifs.

10e prix : Autism’ espoir

La structure veut organiser une sortie d’une journée à l’îlot Ténia, dans le cadre d’un camp, destiné à dix jeunes adolescents souffrant de troubles envahissants du développement.

11e prix : IMP

Également soutenu par la ville, l’Institut médico-pédagogique (IMP), qui appartient à l’APEI, va pouvoir aménager un espace de repos où les jeunes pourront lire et jouer à des jeux de société.

12e prix : Impro

Quant à l’institut médico-professionnel (Impro), également rattaché à l’APEI, il entend proposer aux jeunes une formation au secourisme. « Ce sont les jeunes eux-mêmes qui en ont fait la demande », précise Valérie Lo, directrice de l’APEI.