La ville a vibré au son des concerts...

centre-ville. C’était l’effervescence, hier soir, sur la place des Cocotiers et alentour. Des spectateurs sont venus, par centaines, assister à la trentième édition de la fête de la Musique. Ils ont pu profiter des huit scènes et de l’ambiance propre à chacune.Rock, reggae, pop, soul, kaneka, gospel, métal ou encore styles métissés… Chacun a pu trouver son bonheur.La fête de la Musique se poursuit aujourd’hui, vendredi, sur le parking de la Moselle et demain au château Hagen.