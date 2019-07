La ville défend son projet de révision du PUD devant le conseil municipal

Les objectifs

Le PUD est officiellement entré en révision le 30 août 2016. « Il s’agit avant tout d’améliorer le cadre de vie de chaque Nouméen en préservant les richesses de la ville qu’elles soient patrimoniales ou environnementales. » Ce PUD devrait également faciliter la réalisation de petites opérations. « Les porteurs de projet vont gagner en souplesse, assure Steven Meriadec, chef du service de développement urbain en charge de la révision du PUD. S’ils étaient plutôt arc-boutés au départ, les professionnels trouvent désormais qu’il s’agit plutôt d’un bon projet. »

Une ville plus verte

Le projet prévoit une augmentation de 5 % de la surface des espaces verts sur l’ensemble de la Ville avec diversification des supports (pleine terre, dalles, façades, toitures). D’après l’évaluation environnementale du plan d’urbanisme, « le projet du PUD révisé permet une reconquête d’environ 101 ha reclassés en zones naturelles protégées et 83 ha en zones naturelles de loisirs et de tourisme. »

Des quartiers qui prennent de la hauteur

Toujours d’après l’évaluation environnementale du plan d’urbanisme, « d’une manière générale, le projet de PUD révisé permettra d’augmenter les hauteurs maximales autorisées des constructions. Les quartiers centraux et Sud sont particulièrement concernés. Les très fortes augmentations sont principalement présentes au niveau des zones centrales secondaires (UA2). Trois d’entre elles sont situées à proximité immédiate de grands espaces naturels. Il s’agit de la zone touristique au niveau de la baie du Kuendu, du terrain ouvert à l’urbanisation situé entre l’aérodrome et le centre culturel Tjibaou et de la zone de tir à l’arc du Ouen Toro. Sur ces secteurs les incidences paysagères du projet de PUD révisé sont fortes. »

Les OAP

Elles font partie des pièces nouvelles du PUD, sont facultatives et devraient apporter une meilleure visibilité aux porteurs de projets. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de définir les grandes lignes de développement par secteur (quartier, rue, îlot…) ou par thématique. Elles imposent un rapport de compatibilité aux projets de construction et non de conformité. Voici trois exemples : OAP Kuendu Beach : permettre une ouverture à l’urbanisation rapide, dès lors que les réseaux seront suffisants. OAP Anse-Vata - Baie-des-Citrons : accompagner la valorisation de ce secteur stratégique pour le développement des baies. OAP Trame verte urbaine : compléter les dispositions du règlement pour créer et renforcer les continuités vertes dans le tissu urbain.

Une nouvelle zone

La zone urbaine de loisirs fait son apparition. Il s’agit de « préserver et valoriser les environnements paysagers, sportifs et culturels et répondre aux besoins de détente des citadins. » Sont concernés par exemple la promenade Pierre-Vernier, les plages, la place des Cocotiers, le parc de Rivière-Salée ou celui du Receiving.

Quelques nouveautés mises en avant par l’exécutif

La présentation générale du PUD, effectuée hier par Céline Baguenard, chargée d’études, n’a donné lieu à aucune discussion. Photo Cyril Terrien

- Végétalisation obligatoire des parkings. 75 % d’espèces endémiques et autochtones.

- Obligation de réaliser des toitures-terrasses avec attiques sur les immeubles. Les toitures charpentées avec combles aménagés sont désormais interdites sur les immeubles, afin de privilégier les terrasses accessibles et végétalisées.

- Obligation de réaliser des espaces de convivialité pour les opérations de plus de 15 logements.

- Les obligations en matière de stationnement ont été totalement revues avec une logique par secteur et non plus par zone. En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement sur le terrain du projet, il est désormais possible de réaliser ces places de stationnement dans son environnement immédiat.

- Le principe du foisonnement :

Le nombre de places de parking pourra être réajusté pour mieux correspondre aux besoins réels. Par exemple, s'il apparaît que 100 places de parking ne sont pas forcément nécessaires aux 100 usagers d'un bâtiment, en tenant compte des absences et des congés de ceux-ci.

- La zone UAE4 prévoit de rapprocher les activités de l’habitat, elle sera testée le long de la route Gervolino et près de l’échangeur de Normandie par exemple afin de créer des cœurs de quartier.

853 observations

ont été formulées lors de la concertation administrative. 52 organismes ont été consultés et la maire a reçu 31 courriers ou mails de particuliers ou d’associations 55,8 % d’avis favorables ont été émis.