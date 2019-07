Label hygiène alimentaire, jusqu’à vendredi pour candidater

« C’est très bien. Depuis que c’est en place, tout le monde travaille mieux et les employés sont plus vigilants », témoigne Klaus Lage, gérant du restaurant Le Tannhauser, à Port Plaisance. L’établissement a obtenu le label hygiène alimentaire l’an dernier. Comme dans les autres restaurants, la démarche qualité y est symbolisée par un macaron orange. Fortes de la réussite de la phase pilote, la commune et la Chambre de commerce et d’industrie, qui mènent le dispositif, relancent les recrutements pour la deuxième promotion. Afin de laisser davantage de temps aux professionnels pour envoyer leur dossier d’inscription, celles-ci sont prolongées jusqu’à vendredi.

« Un gros morceau »

Les testeurs ont l’air plutôt convaincu du bien-fondé de l’opération. « Avec le label, on fait plus attention, je pense que cela a aidé à changer les pratiques, que ce soit au niveau du rangement en cuisine ou du service en salle », poursuit Klaus Lage. Le macaron, valable deux ans, doit être renouvelé afin d’être conservé. « Je pense que cela a un vrai intérêt, alors je vais le faire. » Cette année, c’est à vingt restaurants et snacks que le diplôme doit être décerné. Eva Rimmermann, gérante des Malongo café stores, incite à se lancer dans l’aventure, même si la procédure demande beaucoup d’investissement. « Cela peut faire peur au début, c’est un gros morceau. Il ne faut pas le prendre à la légère. S’il y a eu un peu de réticence, aujourd’hui tout le monde est content de travailler comme cela. » Le label a permis à Eva Rimmermann de mieux maîtriser la réglementation, et de mettre en place de nouvelles habitudes concernant la réception des marchandises, les relevés de température, ou encore le processus de nettoyage avant l’entrée en zone froide. « Je pense que c’est important pour nous et pour les clients. Cela sensibilise à la fois le personnel et les dirigeants. »

À l’inverse, le label n’a pas chamboulé l’organisation de ce restaurateur de la place. « Cela correspondait à notre fonctionnement. On l’a fait pour suivre la réglementation. » Si c’est avant tout pour eux que les professionnels s’engagent car, selon ce dernier, « cela n’a pas amené plus de consommateurs », le label valorise l’établissement auprès des clients.

Savoir +

Le dossier d’inscription est à retirer jusqu’au vendredi 2 août à l’accueil de l’hôtel de ville, de la Direction des risques sanitaires (100, rue Unger) et de la Chambre de commerce et d’industrie, ou à télécharger sur les sites Internet noumea.nc ou cci.nc. Les dossiers doivent être déposés vendredi dernier délai.