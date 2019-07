Le chanteur guitariste Samuel Safrana fait ses adieux à la scène

Faubourg-Blanchot. Samuel Safrana met un terme à près de cinquante ans de chansons sur la scène du Centre d’Art. Il propose, depuis jeudi et jusqu’à demain, dimanche 28 juillet, son concert « J’ai vécu ». Il y interprète de grands classiques de son répertoire, qui compte entre 400 et 500 titres, mais aussi de nouvelles chansons. « Il y en a que je n’ai jamais chantées en spectacle, comme la dernière de Patrick Bruel, Pas eu le temps. Et puis, je raconte des blagues aussi. » Le passionné de la langue française et de « l’ancienne chanson française, celle d’aujourd’hui je ne la comprends pas », avoue-t-il, joue tour à tour Brassens, Bécaud, Brel, Ferré, Nougaro, Aznavour, etc. « Je choisis les chansons parce qu’elles parlent de moi, qu’elles font écho à quelque chose que j’ai vécu. » Son répertoire s’en ressent. Samuel Safrana affectionne les histoires d’état d’âme et d’amour. « Il est très romantique. »

« Un dinosaure comme moi »

S’il arrête de se produire, c’est que Samuel Safrana ne prend plus autant de plaisir à le faire. « Il n’y a plus tellement d’endroits intimistes à Nouméa pour le genre de chansons que je chante, de lieux où travailler pour un dinosaure comme moi, donc autant arrêter. » Un chapitre de sa vie qui ne l’attriste pas. « J’arrête la scène, mais je vais continuer ma vie et faire des apparitions à droite à gauche, dans des soirées privées. Il faut partager, sinon ça ne sert à rien. »

