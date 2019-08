Le local incendié du Secours catholique va revivre aux côtés de la cathédrale

« J’ai vu les plans, c’est très bien », s’enthousiasme Jean-François Kerrand, délégué permanent du Secours catholique. Un nouveau bâtiment est prévu en lieu et place de l’ancien local de l’association, qui hébergeait notamment sa bibliothèque et ses quelque 7 000 ouvrages. Le dock avait été ravagé par les flammes en mars 2017. Le projet actuel est porté par le Secours catholique, l’Ordre de Malte et l’archevêché, le père Rock Apikaoua pilotant la commission de travail, qui se réunit depuis plusieurs mois. Son nom ? Le Centre Monseigneur-Köhü.

Un bâtiment à plus de 200 millions de francs

« Je suis très content, témoigne Jean-Yves Lemenant, président du Secours catholique. On a tout intérêt à être là. Notre dock de la Vallée-du-Tir, c’est notre base arrière, la vitrine, c’est la cathédrale. » Une vision que partage Serge Chaubet, le président de l’association La Cathédrale, notre patrimoine, selon lequel l’endroit ne pouvait rester tel quel au vu notamment de son histoire. « L’ancien local datait du milieu des années 1930. Il s’agissait de la première salle de théâtre du territoire, qui se trouvait en dessous de la bibliothèque. C’est une sorte de devoir de mémoire, et puis le lieu est symbolique, notamment pour le Secours catholique. Cela va aussi permettre de faire vivre le site de la cathédrale. »

Un nouveau bâtiment est en construction depuis le début de l’année. Estimé à trente millions de francs, il va comprendre des sanitaires, un espace de stockage, ainsi qu’une salle de catéchèse à l’étage. Financé sur les deniers de l’archevêché, il doit être achevé en octobre.

Le Centre Monseigneur-Köhü a été imaginé par l’agence d’architectes Atelier 13. Son coût ? « Entre 200 et 250 millions de francs », indique Jean-Yves Lemenant. Le futur bâtiment devrait comprendre, au rez-de-chaussée, les bureaux du Secours catholique et de l’Ordre de Malte, ainsi qu’un accueil interparoissial. « Une sorte de guichet unique qui fournirait tous les renseignements sur la vie religieuse, horaires des messes, préparation au mariage, etc. », précise Jean-Yves Lemenant. Cette partie donnera sur la rue Surleau. À l’étage, une salle de 180 places, un espace de réception et une pièce pour les réunions. Enfin, au-dessus, un parking de vingt-cinq places, dont la moitié doit être recouverte de panneaux solaires, sur une surface de 220 m2. « Il doit être à niveau afin de ne pas boucher la vue que l’on a du parvis et du presbytère », ajoute Serge Chaubet.

« Des centaines de cartons remplis »

Depuis l’incendie de 2017, le Secours catholique travaille à la reconstitution de sa bibliothèque. « On est en train de la faire revivre à notre dock de la Vallée-du-Tir, commente Jean-Yves Lemenant. On la recrée afin qu’elle soit prête le jour où il nous faudra déménager, on a des centaines de cartons remplis de livres. »

C’est sur cette dalle que se trouvait l’ancien dock qui abritait la bibliothèque du Secours catholique. L’actuel projet s’inscrit au même endroit.

Le projet est en attente du permis de construire, mais Serge Chaubet est optimiste. « Cela va valoriser et embellir le site. » Dans l’idéal, le président de La Cathédrale, notre patrimoine, souhaiterait même aménager un espace vert à la place du parking qui occupe tout le parvis de l’édifice religieux. Ce projet-là, lui, n’est pas pour tout de suite.