ARTILLERIE. Le Festival du lycée Escoffier a eu lieu, hier, au sein de l’établissement. Pas moins de 1 200 élèves ont participé à cette journée récréative. Une rencontre qui a lieu chaque année depuis plus de quinze ans. Cette fois-ci, le thème portait sur « les arts et cultures traditionnels ». Des ventes de pâtisseries et de gâteaux faits par les familles permettront aux élèves de s’offrir une sortie scolaire l’année prochaine.