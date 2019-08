Le Moyen Âge se raconte à la bibliothèque Bernheim

Centre-Ville. Les parents viennent le plus souvent pour les enfants. Mais ils sont toujours surpris de se laisser embarquer eux aussi. Comme chaque année, le Sci-Fi club organise une journée médiévale et fantastique, à la bibliothèque Bernheim. Elle est prévue samedi.

Parmi les temps forts de la journée, un atelier d’armes et d’armures médiévales, les traditionnelles et toujours très attendues ventes de mets médiévaux, avec dégustation d’alcools anciens, comme l’hypocras. Soupe d’épeautre, tourte à la viande ou arboulastre (sorte de quiche aux herbes), il sera possible de découvrir quelques recettes insolites sur place. Plus technique, la présentation des ateliers de reliure par l’association des amis du livre et de la reliure ou encore des démonstrations de calligraphies.

Découvrir les activités du club

« L’association Artiflam, qui participe au week-end médiéval chaque année, passera pour proposer quelques démonstrations de jonglerie », détaille Guillaume Berbar, du Sci-fi club. L’événement est aussi l’occasion de rencontrer quelques membres de cette association qui œuvre à promouvoir l’imaginaire et la science-fiction sous toutes ses formes (littérature, cinéma, musique, art graphique, activités ludiques, etc.).

Enfin il sera possible de s’inscrire au wemf, entendez le week-end médiéval-fantastique 2019, qui aura lieu du 21 au 23 septembre dans le secteur de Poya.

