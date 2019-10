VAL-PLAISANCE/MAGENTA. Pour la première fois, l’Usep, Union sportive de l’enseignement du premier degré, a relayé sur le territoire Le P’tit tour Usep, une opération nationale. Samedi, une trentaine d’enfants des écoles Yvonne-Dupont, du Receiving, et du Vallon-Dore, ont enfourché leur vélo et pédalé pendant environ six kilomètres, du CAN au vélodrome, afin d’accueillir l’arrivée du Tour cycliste féminin. Une opération qui s’inscrit dans l’apprentissage de la sécurité routière et la promotion du sport santé.