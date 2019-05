Le week-end en images

PAÏTA. De Païta à Dublin, il n’y avait qu’un petit pas de danse vendredi soir à l’Arène du Sud. Si la salle n’était pas tout à fait pleine, les Calédoniens ont tout de même été nombreux à faire le déplacement et ils ne l’ont pas regretté. Pendant plus de deux heures, les Celtics legends, une troupe irlandaise composée de cinq musiciens et de douze danseurs, ont démontré leur talent, du violon à la flûte traversière en passant par l’accordéon. C’est avec une énergie communicative digne des pubs les plus traditionnels qu’ils ont fait voyager les spectateurs au rythme endiablé des claquettes. Se signalant à main levée, plusieurs dizaines de Calédoniens ont indiqué être déjà allés en Irlande. De quoi leur rappeler quelques souvenirs.