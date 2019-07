Les 5e de Champagnat transportés au Moyen Âge le temps d’un après-midi

VALLÉE-DES-COLONS. L’association Excalibur a pris ses quartiers dans le jardin du collège Champagnat, hier après-midi, où elle était invitée à participer aux enseignements et aux pratiques interdisciplinaires Moyen Âge. Tous les élèves des classes de 5e ont pu découvrir des aspects de la vie à cette époque en se déplaçant sur six ateliers aux thématiques différentes : calligraphie, armes, jeux, hygiène, sports médiévaux, forge et alimentation. Pour clore l’événement, des "chevaliers" de l’association Excalibur ont pris les armes afin de s’affronter dans le cadre de combats. Photos collège Champagnat