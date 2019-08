Les amateurs d’échecs se préparent pour leur open

Vallée-des- Colons. La Ligue d’échecs organisera son open international en octobre. Plusieurs formations vont être proposées d’ici là.

Réflexion et bonne humeur de rigueur. L’ambiance était détendue jeudi soir au local de la Ligue d’échecs. Une quinzaine de joueurs ont assisté à un cours du grand maître Samy Shoker. Faut-il déplacer le fou ou la tour ? Quel est le risque ? C’est au cours d’une partie en direct qu’il a pu distiller quelques-uns de ses précieux conseils. Il a ensuite joué quelques parties avec son auditoire. Un avant-goût des stages qu’il va proposer aux Calédoniens prochainement. Notamment à ceux qui sont inscrits à l’Open international prévu du 12 au 19 octobre. « On voulait tout d’abord voir si c’était à notre portée, reconnaît Jean-Jacques Testet, président de la Ligue d’échecs de Nouvelle-Calédonie. Certaines des parties vont être longues, il faut des formations spécifiques. »

Besoin d’arbitres formés

Organisée pendant les vacances scolaires d’octobre, cette compétition va rassembler pendant une semaine les joueurs jeunes et moins jeunes de tout le pays. En présence de plusieurs grands maîtres et des meilleurs joueurs d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Polynésie et de Fidji. « Cet événement participe à l’implantation des échecs calédoniens dans le Pacifique. » D’où l’importance d’avoir des personnes formées. « Il va y avoir une session pour les animateurs, ça leur permettra par exemple de donner des cours d’échecs dans les écoles. Et une autre session pour les arbitres. » Aujourd’hui, il n’y a que deux arbitres officiels, alors que la discipline se développe.

L’Open international prévoit trois tournois, le premier pour les adultes et les jeunes confirmés, le deuxième pour les moins de 14 ans et les débutants et un autre exclusivement féminin pour les filles de moins de 14 ans. Mieux vaut s’inscrire rapidement.

Savoir +