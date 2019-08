Les amateurs de Scrabble ont trouvé leur champion

Le samedi 3 août, s’est déroulé, aux Cerisiers bleus, le Championnat de Calédonie de Scrabble. Pas moins de 18 participants venant de Nouméa, de La Foa et de Bourail se sont réunis pour disputer deux parties normales et une partie joker. L’arbitrage a été assuré par Carmen Mermoud avec beaucoup de rigueur et de gentillesse. Le champion de Calédonie est Sylvain Tolassi, suivi de Gino Zie et de Jocelyne Apaganou. Un repas le midi, offert par le club, et une remise de prix bien dotée ont été appréciés par les joueurs, du premier au dernier. Photo DR