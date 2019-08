Les ateliers municipaux bloqués par quatre syndicats

Dès 5 heures, hier matin, les ateliers municipaux de la ville étaient bloqués. Quatre syndicats : la Fédération des fonctionnaires, la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique (CNTP), l’USTKE et l'USOENC), se sont rassemblés pour demander une réévaluation de leur convention collective.

Le représentant de la fédération des fonctionnaires résume : « Lors des commissions de reclassement, qui permettent aux agents non titulaires d'augmenter leur grade, on ne discute pas de chaque cas individuellement, on nous présente simplement un tableau avec les agents reclassés et ceux qui ne le sont pas, sans explication. Et nous souhaitons que le reclassement soit fait au fil de l'eau, comme pour les fonctionnaires ».

Continuer la semaine prochaine

Les agents de la mairie de Nouméa présents sur le site ont l'impression « de tourner en rond », dénoncent « un mauvais sens des priorités de la mairie » avec un « gaspillage d'argent alors qu'on leur parle de coupes budgétaires ».

Un agent confie un certain « ras-le-bol ». « On nous demande de faire des efforts depuis quelques années mais en échange on demande un petit quelque chose, une revalorisation salariale de certains agents qui n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis parfois plus de dix ans, et on nous dit non ».

Les syndicats ont rencontré le secrétaire général de la ville hier, Romain Paireau. Aucun arrangement n’a été trouvé. Certains syndicats campent sur leur position et proposent de continuer le mouvement la semaine prochaine.

«Injuste pour les agents impliqués»

Romain Paireau considère avoir « déjà fait des concessions ». Il explique : « L’intersyndicale a demandé de reclasser l’ensemble des agents. Lors de la commission, 34 sur les 64 agents ont déjà été avancés. Il faut savoir que pour être reclassé la convention collective demande à ce que les agents répondent à certains critères et respectent une manière de servir. Nous avons fait des concessions notamment en interprétant au mieux les critères d’avancement mais on ne peut pas reclasser tout le monde, ce serait injuste pour les agents particulièrement impliqués et, en plus, financièrement ce n’est pas possible pour la ville. » Il rappelle cependant que les agents ont eu en 2012 la possibilité de contractualiser, « ce qui leur permettait d’obtenir un avancement tous les deux ans mais en perdant certains avantages ».

A noter qu’un nouveau statut, regroupant l’ensemble des agents, qu’ils soient contractuels ou sous convention collective, est en attente d’une seconde lecture au Congrès.