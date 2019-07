Les exposants des îles sortent leurs plus belles pièces des glacières

Les premiers conteneurs sont arrivés, hier. Avec leurs précieuses marchandises. Tout du moins ce qui n’est pas périssable. « C’est parti vendredi d’Ouvéa, raconte Marie-Lucette, présidente de l’association Penina. Dedans, il y a les ignames, les waleï, des régimes de bananes et des sculptures. Il a fallu porter tout ça jusqu’au débarcadère. C’est du travail. » Car ce sont bien plusieurs tonnes de produits qui sont attendues pour le Jeudi des îles Loyauté, aujourd’hui. Les produits frais sont arrivés par avion. Le poisson notamment, mais aussi les oignons verts ou les citrouilles. « Il y aura des becs de cane et des langoustes. On a aussi une glacière de crabes de palétuviers. » Il a ensuite fallu louer des camionnettes pour tout déposer, cartons et glacières, sur la place des Cocotiers.

Des dégustations pour faire connaître

En tout, 123 exposants sont attendus. Cette année, c’est Ouvéa qui est mise à l’honneur, autour du thème : Les îles partagent leurs trésors. Si le grand public le sait bien, les restaurateurs de la ville aussi guettent l’événement pour trouver des produits de qualité et de belle taille. « On a mis en place un plan mercuriale pour que les prix soient intéressants », raconte Laura Nourtier, chargée d’événements et de logistique. La petite astuce : pour ceux qui arrivent en fin de journée, il est parfois possible d’avoir des ristournes sur ce qu’il reste.

Il y aura aussi des stands de dégustation de bougna par exemple. « Je pense qu’il faut développer les dégustations. Si un visiteur ne connaît pas le waleï, par exemple, il faut qu’il puisse goûter pour avoir envie d’acheter, reprend Marie-Lucette. En plus, il y a des produits qui n’ont pas le même goût d’une île à l’autre. » Les visiteurs pourront également en apprendre plus sur le coprah avec des démonstrations.

Réserver ses billets sur place

Pour organiser tout ça, une réunion a eu lieu, à Lifou, il y a un mois. « C’est la première fois qu’on se déplace là-bas, d’habitude ce sont des représentants des différentes îles qui viennent sur Nouméa », ajoute Laura Nourtier. L’occasion de faire le point sur la précédente édition et sur ce qu’il y a à améliorer. « On a, par exemple, réussi à mettre en place pour la première fois un pôle touristique avec cinq hôtels, le Betico, Air Loyauté et des prestataires touristiques autour de la vanille ou de la savonnerie. Il sera possible de faire ses réservations sur place. » Une nouveauté très attendue des exposants. « Il y a toujours beaucoup de monde lors des Jeudis, c’était dommage de ne pas en profiter pour faire travailler le tourisme », glisse Marie-Lucette.

Stephanie Chenais