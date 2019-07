Les festivités du 14-juillet débutent ce soir

n Défilé et feu

d’artifice

La ville célébrera la Fête nationale dès aujourd’hui, samedi, à 18 h 15 avec des animations musicales place Bir-Hakeim. Le défilé des lampions débutera à 19 heures depuis cette place jusqu’à celle des Cocotiers. Un feu d’artifice sera tiré du toit de l’hôtel de ville à 19 h 45. Les Nouméens pourront profiter d’animations au kiosque à musique de 20 heures à 22 h 30. Sur ce créneau horaire, DJ Jeff proposera également un bal animé sur la place de la Marne.

n Circulation et stationnement le 13

En raison de ces festivités, le stationnement sera interdit aujourd’hui, dès 6 heures, sur les parkings de la place Bir-Hakeim, rues Olry et Porcheron, et entre les rues Bénébig et de la Valbonne. À partir de 18 heures, on ne pourra plus se garer dans les rues France, Jaurès, ni entre les rues d’Austerlitz et Gallieni.

Quant à la circulation, elle sera interrompue dès 18 h 30 sur une partie des rues Olry, Porcheron et des avenues de la Victoire/Lafleur et Foch et des rues Jaurès et France.

n Cérémonie

militaire

Une cérémonie militaire aura lieu demain, dimanche 14 juillet, dès 8 h 30 avenue Foch. Les autorités arriveront à 9 heures. Une remise de décoration se tiendra à 9 h 15, le défilé, lui, débutera à 9 h 30.

n Circulation et stationnement le 14

Le stationnement sera interdit demain, dès 4 h 30, et la circulation dès 6 h 30 sur l’avenue Foch, les rues France, de Verdun, de la Somme, sur l’avenue Victoire/Lafleur, les rues Porcheron, Brun, Robineau et Tourville, Duquesne, Suffren et l’avenue de Gaulle.

n Services

municipaux

Demain, les sapeurs-pompiers (18 et au 24 38 18) et la police municipale (25 06 00) resteront joignables 24 heures sur 24. Le centre funéraire du 6e Km sera ouvert de 7 heures à 20 heures. Quant au skate-park de Sainte-Marie, il accueillera le public de 9 heures à 11 h 30 et de 13 heures à 18 heures, le marché de la Moselle de 5 heures à 11 h 30.