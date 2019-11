RECEIVING. Après l’hippodrome et le Kuendu Beach, la journée dédiée aux jeunes inscrits à Sport action s’est déroulée au parc Brunelet, samedi. Le Famill’athlon, événement gratuit, a réuni plus de deux cents enfants et parents autour de sports collectifs et de précision. L’occasion également de faire le point sur le dispositif avec les familles.