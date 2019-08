Les lycéens du Lapérouse s’attaquent à Queen

A près le film, le spectacle. Une soixantaine d’élèves vont monter sur scène, le 10 septembre, à 18 h 30,au Centre d’art, pour un tour de chant inédit. « C’est un projet collectif ambitieux qui réunit les élèves de la seconde à la terminale de l’option musique. Cette année, deux concerts sont prévus pour permettre aux élèves de présenter leur travail et de mutualiser les compétences de chacun », introduit d’emblée la professeure de musique, Claude Jouanna, qui est à l’origine du projet. Et cette année, c’est le groupe Queen qui a été choisi. « Depuis le début de l’année, les lycéens fournissent un travail vocal et instrumental rigoureux, avec les chansons audacieuses de Freddie Mercury qui touche le cœur de l’opéra avec des accents rock », détaille l’enseignante.

Une première répétition collective s’est déroulée le 5 juin. « Il faut faire les réglages entre les groupes car pour le moment, les répétitions ne se font que par classes, c’est toute la difficulté. On aura une seconde répétition collective, le 25 août », observent de jeunes chanteuses en seconde.

quinze chansons

Un récital d’une quinzaine de chansons les plus connues du chanteur légendaire et de son groupe non moins mythique avec en tête le hit mondial Bohemian Rhapsody devrait séduire les auditeurs. « J’ai passé le concours de slam du vice-rectorat et j’ai été lauréat. Ce qui nous est proposé, aujourd’hui, est tout à fait enrichissant, ça nous ouvre l’esprit, commente Wilfried, un jeune chanteur de Rivière-Salée. On découvre un style de musique particulier et un chanteur qui a marqué toute une époque. » Pour Axel qui s’essaye à l’option musique cette année en seconde : « Nous nous attaquons à un gros projet. C’est un style de musique que l’on n’aurait pas pensé écouter, car trop éloignée de nos critères musicaux. Mais c’est une belle découverte. »

Genèse, en seconde également, pratique le chant à l’école depuis le CE2. « J’étais à Amélie-Cosnier en Cham [classe à horaires aménagés NDLR] puis à Baudoux, ça a changé ma vie. Je poursuis la musique car elle permet de s’exprimer librement. Je joue de la guitare aussi. Je suis impatiente d’être à ce spectacle. »

