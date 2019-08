Les lycéens du Lapérouse soutiennent un orphelinat au Vietnam

ARTILLERIE. Ils étaient au lycée, à 6 heures, pour que tout soit prêt à l’arrivée de leurs camarades. Une classe de BTS Sam (support à l’action managériale) et une autre de première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) travaillent depuis plusieurs semaines sur ce projet. Ils ont organisé, hier, une vente de petits-déjeuners au sein du lycée Lapérouse. Crêpes, gâteaux, pancakes, il y avait le choix. « On en a fait une partie, il y a aussi des professeurs ou d’autres élèves qui nous en ont déposés », raconte Lola, 17 ans, élève de première. Les BTS ont aussi dû démarcher des entreprises pour avoir des dons. Sur la matinée, 200 petits-déjeuners devaient être écoulés. L’argent récolté servira à financer un orphelinat, Gia Dinh te phan, au Vietnam, par l’intermédiaire de l’association Follow my Dream. Photo S.C.