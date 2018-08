Tuband. La fête a battu son plein devant la maison commune qui accueillait la fête des quartiers de la zone 1, Tuband, Magenta et Vallée-des-Colons, samedi, de 10 heures à 19 h 30. Outre les traditionnels stands de restauration et d’artisanat, les jeux et les tournois sportifs, la volonté était de montrer les savoir-faire des habitants avec, sur la scène, chants, danses, défilé, élection de miss et mister et karaoké. Et la présence d’associations.