Les trésors du Sud s’invitent dans les restaurants de la ville

L’opération a été imaginée comme une chasse aux trésors comme son nom l’indique. Une chasse gourmande. Créée il y a cinq ans, l’opération touristique Les trésors du Sud vise à promouvoir la province Sud en sortant des sentiers battus. Cette année, des étapes sont prévues dans le Grand Nouméa, à Nouméa, à Païta et à Dumbéa à la rencontre des restaurateurs et des producteurs locaux. Une première autour de ce thème.

Enigmes et défis culinaires

Si le déroulé de la journée ne peut être complètement dévoilé, voici le scénario qui attend les participants. « Redécouvrez la capitale et ses environs le temps d’une journée gastronomique en collectant vos produits et en les préparant lors d’un grand cooking class dans les cuisines d’un des restaurants de la ville. Une fois votre buffet jugé par des professionnels pour remporter un trésor spécial plein de saveurs, finissez la soirée en beauté en partageant votre festin avec les autres équipes. » Le rendez-vous est donné le samedi 27 juillet vers 8 heures. Après la distribution des road-books, les équipes auront la matinée pour répondre à leur rythme aux énigmes et relever des défis. Porté par Nouvelle-Calédonie Tourisme, notamment, l’événement est chapeauté par Challenge organisation en partenariat avec les Toqués du Caillou.

« On l’a imaginé comme un rallye gastronomique à la découverte des artisans, raconte Stéphanie Dambrun, de l’association Les Toqués du Caillou. Plusieurs thèmes autour de l’identité gastronomique calédonienne ont été choisis comme la cuisine wallisienne, mélanésienne, broussarde, française ou des îles Loyauté. Les chefs ont accepté de sortir de leur signature habituelle. »

La vue, le goût, l’odorat

En tout, seize professionnels ont accepté le challenge. « J’ai trouvé l’idée intéressante, détaille Nadine de Passion Macaron. Cela permet de mettre à l’honneur les artisans de façon ludique et d’avoir un échange différent avec les gens. »

Pour ce qui est de l’épreuve, le goût, l’odorat et la vue seront sollicités. « On reste sur les produits que l’on travaille d’habitude. » C’est une première pour cette boutique, comme pour l’équipe de L’essentiel. « Je trouvais ça sympa d’accueillir les gens dans le restaurant de cette manière, confirme Fabrice Chassaing, ce chef de la Vallée-des-Colons. Cela nous demande un peu de travail, mais l’intérêt pour nous, c’est que ça peut faire venir des gens qui ne nous connaissent pas. » Le rendez-vous est prévu dans quinze jours, il reste encore des places. Si l’activité se veut très familiale, pour des raisons de sécurité en cuisine, cette étape est interdite aux enfants de moins de 7 ans.

