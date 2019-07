Maintenance annuelle des piscines municipales

Magenta. Hier soir, le Centre aquatique de Magenta a fermé ses portes pour six semaines, jusqu’au lundi 26 août, « pour l’entretien annuel réglementaire de l’installation, notamment la vidange complète des différents bassins », stipule un communiqué de la mairie. Les nageurs peuvent se tourner vers la piscine municipale Henri-Daly de Rivière- Salée jusqu’au 31 juillet, avant sa fermeture d’un mois. Elle est ouverte jusqu’à 16 heures du lundi au samedi. A partir de 11 heures le lundi, de 7 h 30 du mardi au vendredi et de 10 heures le samedi. La piscine municipale Jacques-Mouren du Ouen Toro est fermée jusqu’au 11 août inclus. Elle rouvrira le 12 août, de 7 h 30 à 18 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis. De 11 heures à 18 heures les mercredis et de 8 heures à 17 heures les week-ends. Archives LNC